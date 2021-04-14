Джуба, , 16:41 — REGNUM Европейской вакциной от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca привился президент Южного Судана Салва Киир, пишет 14 апреля Nation.

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По словам представителя правительства республики Барнабы Мариал Бенджамин, Киир сделал прививку накануне, 13 апреля. Глава государства, как она отметила, на личном примере показал, что не нужно бояться вакцинации.

Чиновник добавила, что вакцинировался от коронавируса также вице-президент Южного Судана Риек Машар.

Напомним, Джуба получила 132 тысяч доз вакцины AstraZeneca по программе для беднейших стран COVAX.

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