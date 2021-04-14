Калуга, , 17:02 — REGNUM Хозяйства Калужской области активно включились в весеннюю посевную страду, сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

В семи районах области аграрии приступили к боронованию многолетних трав. Площадь боронования составляет 2537 га. Боронование озимых проведено на площади 385 га. В Думиничском, Жиздринском, Козельском и Перемышльском районах, в пригороде Калуги начали подготовку почвы, на сегодня ее площадь составляет 521 га.

Проводится подкормка сельскохозяйственных культур. Озимые зерновые подкормлены на площади 827 га, многолетние травы на площади 4347 га, озимый рапс на площади 50 га. Подкормка ведётся в Боровском, Жуковском, Козельском, Куйбышевском, Мосальском, Перемышльском районах. На сегодняшний день в хозяйствах области имеется 25,1 тыс. тонн минеральных удобрений, или 84% от потребности.

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