Москва, , 16:39 — REGNUM Температурный рекорд почти 60-летней давности побит в Москве в среду, 14 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По состоянию на 15:00 столбик термометра на метеостанции ВДНХ достиг отметки в +21,5° C. Таким образом, был на 0,7° C превышен максимальный показатель, зафиксированный 14 апреля 1962 года.

Синоптики отмечают, что «это ещё не предел», так как температура воздуха в столице может продолжить расти. Окончательные данные о максимальной температуре дня станут известны после 21:00.