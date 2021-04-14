Москва, , 16:50 — REGNUM Резкое увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) усложнит возможности трудоустройства для отдельных категорий граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя предложение главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова поднять размер МРОТ до 41,8 тыс. рублей.

В первую очередь увеличение МРОТ ударит по молодым специалистам и наименее квалифицированным рабочим. Чем ближе оплата труда человека к МРОТ, тем сильнее он попадет под эти обстоятельства, отметил эксперт.

«МРОТ влияет на самые разные вещи, на многие пособия, возможность компаний нанять рабочую силу. Бизнес будет обходиться меньшим количеством работников. Значительно сложнее станет устроиться на работу молодому специалисту. Если человек на рынке труда себя уже зарекомендовал, то компания его нанимает на ставку значительно выше МРОТ. Наоборот, если человек вышел на рынок труда, и никто не знает какой из него работник, то такие работники получают скромную зарплату. Если МРОТ будет выше той ставки, на которую его желает нанять компания то компания его не будет нанимать», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, чем обернется для России резкое повышение МРОТ