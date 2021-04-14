Москва, , 16:34 — REGNUM Если власти РФ попытаются регулировать цены в индустрии гостеприимства, то этот вид бизнеса может уйти в «тень». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить обоснованность роста цен в российских гостиницах, домах отдыха и санаториях.

«Гостиницы в российских туристических городах никогда не отличались дешевизной, хотя при желании найти номера можно на любой вкус и кошелек, если озаботиться этим вопросом заранее, — сказал Ордов. — В период самоизоляции государство оказало минимальную помощь сфере туризма, что привело к финансовым дисбалансам на рынке. Рост цен отражает дефицит номеров при ажиотажном спросе практически на всех направлениях внутреннего туризма, но также этот рост подтверждает наличие рыночных отношений, которые приводят к росту цен в случае дефицита. Хочется спросить у спикера Совфеда о том, что же может считаться обоснованным ростом цен и кому его надо обосновывать? Ремарки в адрес ФАС призваны больше пощекотать нервы предпринимателей, чем оказать реальную поддержку туристической отрасли, которая стала одной из наиболее пострадавших в 2020 году».

Как подчеркнул Ордов, в отличие от продуктового рынка, где неразумное регулирование цен приводит к дефициту и последующему обвальному росту цен, гостиничный рынок может выбрать стратегию ухода в «тень» в ответ на попытки ограничений их ценовой политики.

«А сговор в туристическом секторе России скорее невозможен, так как там действует относительно большое количество участников, — добавил экономист. — А вот отсутствие инфраструктурных инвестиций, направленных на развитие внутреннего туризма, существенно ограничивает перспективы конкурентного снижения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова объяснила, в каком случае ФАС сможет повлиять на цены в российских гостиницах.

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