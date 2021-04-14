Киев, , 16:40 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников 13 апреля посетил город Агдам, который ранее входил в состав Нагорного Карабаха, а сейчас находится под контролем Азербайджана.

О факте визита сообщило азербайджанское издание Trend, которое, в свою очередь, цитируют украинские СМИ. Пресс-служба правительства Украины своего отчета об этом визите пока не публиковало.

«Цель моей поездки с делегацией — предложить руку помощи Азербайджану в восстановлении территорий, а также поделиться опытом. Мы приехали в страну, которая является нашим другом и партнером, и у нас есть чем поделиться», — цитирует Резникова издание.

Также он заявил, что Украина «поддерживала и будет поддерживать» Азербайджан и считает, что «никто не имеет права изменять границы, установленные и признанные на международном уровне».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Украина открыто выступала на стороне Азербайджана в ходе последней войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В Киеве заявляли, что «неизменно и безоговорочно поддерживают территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах».

Агдам с 1993 года находился под контролем Нагорно-Карабахской Республики и перешёл к Азербайджану 20 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня в Карабахе, подписанным лидерами России, Азербайджана и Армении.