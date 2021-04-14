Копенгаген, , 16:32 — REGNUM Правительство Дании приняло решение не возобновлять использование вакцин AstraZeneca из-за случаев тромбоза, сообщил 14 апреля на пресс-конференции глава управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём.

«AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации против коронавируса», — заявил Брустрём.

По его словам, Дания согласна с европейским агентством по лекарственным препаратам, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее недостатки, но вакцинация населения Дании будет продолжена без использования AstraZeneca.

«Существует связь между вакциной AstraZeneca с редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов. Дания контролирует эпидемию COVID-19 и существуют другие вакцины против коронавируса, поэтому Национальный совет здравоохранения решил продолжить прививочную кампанию против COVID-19 без вакцины от AstraZeneca», — указано в релизе управления по здравоохранению Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире четыре страны полностью отказались от применения вакцин AstraZeneca, выпускаемых шведско-британской фармкомпанией.

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