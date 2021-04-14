Брюссель, , 18:45 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 14 апреля в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен и Столтенберг обсудили общее будущее в Афганистане, при этом отметив, что альянс НАТО отправился в Афганистан сообща и только сообща покинет страну.

Также во время беседы обсуждалась якобы возросшая военная активность России около Украины. Госсекретарь и генеральный секретарь пришли к выводу, что для НАТО необходимо продолжить поддерживать Украину.

Напомним, что также в Брюссель прибыл глава минобороны США Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине. Они заявили об обеспокоенности наличием российских войск на территории России у границы с Украиной.