Ереван, , 16:32 — REGNUM Миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет передан Армении из России, сообщила 14 апреля армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян на заседании парламента.

Аванесян «Хочу отметить, что есть договорённость на высоком уровне о приобретении одного миллиона доз вакцины «Спутник V» из Российской Федерации».

Она добавила, что власти Армении рассчитывают в течение года вакцинировать от коронавируса порядка 20% населения республики, учитывая, что есть договорённости по вакцинам не только с Россией.

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