Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) затопило парк Победы, который ранее расхвалили за благоустройство. Об этом сообщает сообщество «В Тагиле».

Парк Победы благоустроили в 2020 году. После благоустройства его внесли в реестр лучших практик благоустройства Минстроя РФ.

Сейчас дорожки и газон парка затопило. Кроме того, провалилась тротуарная плитка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе затопило экологический парк у Муринских прудов.

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