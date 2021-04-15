Вашингтон, 15 апреля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Отказ США поделиться лишней вакциной с Евросоюзом вызвал определенные, далеко идущие подозрения у европейцев. Почему немецким экспертам-политологам уже начинает мерещиться «доктрина Брежнева» в байденовском исполнении, разбиралась автор ИА REGNUM, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Немецкий политолог Александр Рар вспомнил те времена, когда СССР, возглавляемый Генеральным секретарем Леонидом Брежневым, диктовал условия своим европейским союзникам по социалистическому лагерю. Тогда выглядело нормальным и привычным, что страна — лидер политического объединения оставляет за собой право решения как за себя, та и за все государства-сателлиты. Неужели эти времена вернулись?

Ведь поведение американского президента Джо Байдена во многом намекает на то, что ожидания евросоюзовцев на более отзывчивое отношение нового президента США обернулись пшиком. Во всяком случае, так обстоит дело с надеждами немцев. Неужели у США нет других перспектив для ЕС, кроме как жертвы на заклание американским планам сохранения мирового лидерства?

Читайте статью Елены Паниной «Байденовская «доктрина Брежнева» для Германии».