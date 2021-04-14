Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Решение российских властей об ограничении с 15 апреля до 1 июня авиасообщения с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране может привести к тому, что часть российских туристов захочет и сможет вместо Турции посетить Санкт-Петербург. Такое мнение высказал 14 апреля глава Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы у Исаакиевского собора

«Есть основания полагать, что Петербург на майские праздники 2021 года ожидает наплыв туристов», — отметил Панов в комментарии, поступившем в ИА REGNUM.

По его словам, помимо недоступности Турции, интерес к поездкам в Петербург может подстегнуть перегруженность курортов Краснодарского края и программа кешбэка, позволяющая компенсировать до 20% от стоимости тура. У Северной столицы есть чем удовлетворить самые разные туристические предпочтения.

«Принимая во внимание высокий потенциал Санкт-Петербурга в направлениях культурного, гастрономического, патриотического, медицинского и оздоровительного туризма, у гостей города будут все шансы провести время с максимальной пользой», — уверен представитель «Деловой России».

Дмитрий Панов считает, что рассчитывать в этом году на возобновление иностранного туризма в Петербурге особо не приходится из-за продолжающегося закрытия границ, однако определенные перспективы создает проведение Петербургского международного экономического форума в начале июня.