Шерегеш, Кемеровская область, , 16:29 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку после гибели женщины на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что днём 13 апреля поступило сообщение, что на горе Зеленая обнаружено тело 51-летней жительницы Новосибирска. Предварительно установлено, что погибшая со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял её из вида и обратился за помощью к работникам комплекса. Женщину без сознания обнаружили за пределами трассы около металлической постройки. Прибывшие спасатели спустили её к подножию горы и передали медикам. Она скончалась от полученных травм в больнице.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.