Киев, , 06:48 — REGNUM Звонок от президента США Джо Байдена президенту Украины привел в экстаз официальный Киев и его информационные окрестности. Почему украинская радость от похвалы самого владыки Белого дома может оказаться несоответствующей реальным отношениям между США и Украиной, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

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Любовь Украины к США и лично президенту Байдену безгранична, если верить офису президента Украины Владимира Зеленского. Успехи же украинской демократии, пропагандируемые тем же источником, невероятны, особенно по части борьбы с коррупцией. Так что Украина не даст США в обиду и готова «и дальше стоять с ними плечом к плечу». Все эти плечевые отношения Киева и Вашингтона в самих США, разумеется, такого шквала позитива не вызывают, и, кроме разве похвалы за преданность, которую Байден выразил своим украинским подпевалам, обращать внимания там особо не на что.

Всё как и положено в отношениях метрополии и колонии: хорошая колония объявляется современным колониалистом «демократией» будь там хоть сплошной бандитизм и людоедство. Так чем же еще подбодрил Байден своего «верного союзника»? Читайте статью Марьяна Сидорива «Украинские страсти по звонку Байдена и его цена».