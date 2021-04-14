Москва, , 16:27 — REGNUM ФАС сможет повлиять на цены в российских гостиницах только в случае прямого нарушения ими антимонопольного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова. Так она прокомментировала новость о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала антимонопольную службу озаботиться обоснованностью роста цен в российской индустрии гостеприимства.

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«Цена — это элемент рынка, определяемая соотношением спроса и предложения. В РФ туризм и гостеприимство — это полноценно рыночная сфера, а, следовательно, цена растет или падает в зависимости от текущей конъюнктуры. Любые ограничения выезда-въезда влияют на предложение и активизируют рост цен. В гостиничной сфере вообще нет отраслевого регулятора, следовательно, вступают в силу только меры воздействия ФАС, да и то только в случае прямого нарушения антимонопольного законодательства», — сказала профессор.

Как подчеркнула Джанджугазова, у роста цен есть объективные и субъективные причины.

«Объективные — изменение рыночной конъюнктуры, а субъективные включают тревожные ожидания продавцов в области роста инфляции, желание заработать максимум в сезон и прочее, — сказала экономист. — Стабилизировать цены на услуги размещения с помощью только ограничительных мер не очень эффективно. Надо включать дополнительные стимулы для бизнеса: налоговые льготы, общенациональную и региональную рекламную и информационную поддержку бизнеса и прочее».

По ее словам, пока цены на услуги размещения будут иметь тенденцию к росту, потому что сложились такие условия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что федеральная антимонопольная служба РФ едва ли сможет заставить российский гостиничный бизнес понизить цены.

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