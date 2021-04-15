Киев, , 05:00 — REGNUM Радость украинских чиновников от наступившей наконец возможности закупать противоковидную вакцину может оказаться несколько преждевременной. Как согласовать «закупку вакцины» с отсутствием запланированных для этой цели средств в бюджете, пытался понять обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

Пожалуй, ближе всего к разгадке украинской «закупки вакцины» подошел китайский информационный портал Синьхуа, чьи специалисты обратили внимание на формулировку соглашения между минздравом Украины и компанией Pfizer, в котором используется термин «рамочное». Что это значит, переводя с бизнес-жаргона на обыденный язык? А значит это, что между Украиной и Pfizer'ом подписан договор о возможности продолжать договариваться.

Пока речь идет о часто упоминавшихся как в украинских СМИ, так и самим украинским президентом Владимиром Зеленским «10 миллионах доз». Но если Украина серьезно намерена эту вакцину приобрести и применить, то где же деньги, около 5 млрд. гривен, которые требуются для такой закупки? Читайте статью Андрея Ганжи «Украинская вакцинация: благие порывы и дурная действительность».