Москва, , 16:30 — REGNUM Резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) обернется для России существенным повышением уровня безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя предложение главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова поднять размер МРОТ до 41,8 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что в России повышение МРОТ идет постоянно, но в разумных пределах. Что касается сравнения размера минимальной оплаты труда в России и ряде стран Запада, то это носит в значительной степени спекулятивный характер, поскольку, у РФ и развитых стран Евросоюза совершенно разные возможности экономики.

«Это пожелание повысить МРОТ — оно из серии «хорошо быть красивым и богатым». Никто не спорит, что хорошо, но надо понимать, что за цифрами МРОТ кроются серьезные процессы. Если мы поднимем МРОТ, то получим явление, которое хорошо изучено на уровне стран Южной Европы. Когда там сильно повысили МРОТ, это привело к резкому росту безработицы», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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