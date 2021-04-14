Москва, , 16:23 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) объявил об уходе Василия Березуцкого. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается…, а говорит лишь — до свидания!» — отмечается в сообщении клуба.

По данным «Чемпионата», специалист войдет в штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

А Гончаренко покинул ЦСКА после поражения в матче РПЛ против «Зенита» (Санкт-Петербург), после чего был назначен главным тренером «Краснодара».

В этом розыгрыше ЧР армейцы занимают IV место в турнирной таблице, имея активе 46 очков за 5 матчей до финиша сезона.

«Быки» (34 очка) — на 10 месте.