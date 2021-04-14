Тегеран, , 16:22 — REGNUM Вашингтону нужно сделать правильный выбор — в пользу ядерной сделки, иначе американцы пойдут по пути большого проигрыша, написал 14 апреля иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Комментируя аварию на установке обогащения урана в городе Натанзе (Иран), Зариф написал:

«Ядерный терроризм в Натанзе развязал опасный узел, который можно сдержать только путём прекращения экономического терроризма США, начатого [45-м президентом Дональдом] Трампом».

Он призвал нынешние власти США отказаться от той линии, которую избрал Трамп, назвав отказ от ядерной сделки большим проигрышем Вашингтона.

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