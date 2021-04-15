Москва, , 03:42 — REGNUM Кино, поставляемое массовому российскому зрителю, должно, по мысли нынешних «инженеров душ», способствовать скорейшему превращению человека в потребителя самого низкопробного и привычно-уныло-«веселенького» продукта. Как история с недопущением в прокат фильма «Ополченочка», снятого в ЛДНР, стала еще одним беды, поразившей российский прокат, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Заряд Цитата из к/ф «Ополченочка». Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР

Запрет фильма, который несет правду о происходящем в Донбассе, выглядит особенно нелепо на фоне отвратительных и бездарных телесериалов, вроде третьесортного «Папика», сляпанного украинской компанией. Формальной причиной запрета в российском прокате была названа излишняя жестокость фильма «Ополченочка», а платить за кинопродукцию тем, кто реально убивает людей в ЛДНР ни жестокостью, ни излишеством не считается.

Российский зритель обязательно «должен это посмотреть», как и многое, гораздо худшее по качеству. Главное, чтобы зритель нигде не пересекся с правдой, которая может вывести его из духовной спячки? Читайте статью Платона Беседина «Самое вредное из искусств: что не так с российским кино».