Москва, , 16:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 апреля сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции дала положительный эффект.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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«Эффект положительный, никаких побочных явлений […] нет. Надеюсь, и не будет», — заявил президент после заседания попечительского совета Русского географического общества.

Президент рассказал, что второй компонент вакцины был введён всего за десять минут до начала мероприятия. Он отметил, что не чувствует, что сделал прививку, — «всё нормально».

Первый этап вакцинации глава государства прошёл около трёх недель назад. Путин привился одним из трёх созданных в России препаратов.