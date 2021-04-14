Москва, , 16:20 — REGNUM У России нет возможности резко увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) без серьезных последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя предложение главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова поднять размер МРОТ до 41,8 тыс. рублей.

«Это полная утопия. Даже те цифры МРОТ, которые сейчас приняты, даже их обеспечить выплатами, которые с ними связаны, не так и легко. В бюджете банально нет средств, чтобы поддерживать такие высокие параметры», — заявил собеседник ИА REGNUM.

Эксперт заявил, что можно производить какие угодно расчеты, но на сегодняшний день величина МРОТ рассчитана исходя из разумного компромисса между возможностями бюджета и предприятий с одной стороны, а также обеспечения минимальных потребностей гражданина с другой.

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