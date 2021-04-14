Москва, , 16:16 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил весенним обострением заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о смене руководства в партии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ», — отметил Зюганов.

Жириновский прогнозирует раскол на съезде КПРФ и скорую замену Геннадия Зюганова на Юрия Афонина. Лидер ЛДПР сообщил, что, по его данным, Зюганов возьмет самоотвод.

Парламентарий также предложил организовать охрану на съезде КПРФ.

Вместе с тем все региональные конференции поддержали Зюганова перед отчетно-выборным съездом КПРФ, который должен пройти 24 апреля, сообщили в партии.

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