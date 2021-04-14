Новосибирск, , 16:14 — REGNUM Глава новосибирского регионального управления Следственного комитета РФ Андрей Лелеко вернулся к исполнению своих обязанностей после служебной проверки. Об этом изданию «Коммерсантъ-Сибирь» сообщили источники в правоохранительных ведомствах.

Напомним, что в марте стало известно, что в отношении руководителя следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области назначена комиссионная служебная проверка. Отмечалось, что проверка проводится «для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделения». На время проведения проверок Андрей Лелеко был отстранён от исполнения должностных обязанностей.

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«Впрочем, уже 7 июля 2021 года у Андрея Лелеко истекает пятилетний срок полномочий, которыми его наделил президент РФ, и в соответствии с кадровой ротацией генерал, по данным источника, будет переведен в другой регион», — уточняет СМИ.