Ярославль, 14 апреля 2021, 16:14 — REGNUM В Ярославле пациент сбежал из ковид-госпиталя, выпрыгнув из окна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Первоначально пациент был доставлен в наркологическую больницу. Там у него взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат. В результате его перевезли в госпиталь ветеранов войн, который специализируется на лечении больных COVID-19.
Как сообщили в УМВД по Ярославской области, поиски беглеца ведутся.