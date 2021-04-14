Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославле пациент сбежал из ковид-госпиталя, выпрыгнув из окна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Госпиталь ветеранов войн в Ярославле

«В госпиталь он был доставлен в наркотической коме с сопутствующим заболеванием ковид. После лечения пациент решил покинуть медицинскую организацию самовольно. Открыв окно на 2 этаже, он спрыгнул на газон и прямо в больничной одежде сбежал. Руководство больницы сразу же обратилось в полицию», — рассказали в департаменте.

Первоначально пациент был доставлен в наркологическую больницу. Там у него взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат. В результате его перевезли в госпиталь ветеранов войн, который специализируется на лечении больных COVID-19.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, поиски беглеца ведутся.