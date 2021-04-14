Вашингтон, , 16:29 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 77 878 новых случаев заражения коронавирусом, что на 7 тыс. больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Об этом 14 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,35 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 913, а общее число перевалило за отметку в 563 446.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 9997 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Флорида — 8701. На третьем штат Пенсильвания — 5737.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.