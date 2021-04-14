Ростов-на-Дону, 14 апреля 2021, 16:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан ещё один фигурант уголовного дела в отношении главы администрации Аксайского района. По некоторым данным, это сын предполагаемого организатора преступного сообщества.
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Раскрыты подробности задержания главы Аксайского района
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
ИА REGNUM сообщало, что в Кисловодске 12 апреля был задержан глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. До своего задержания он успел провести выездное заседание районного штаба по благоустройству в станице Ольгинской и принять участие в экологической акции «День древонасаждения». В настоящее время руководитель администрации арестован на два месяца.
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По некоторым данным, скрылся от следствия организатор преступного сообщества — бизнесмен Карим Бабаев.
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