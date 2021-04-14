, 16:11 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ едва ли сможет заставить российский гостиничный бизнес понизить цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая призвала ФАС проверить обоснованность цен в российских гостиницах и домах отдыха.

«Есть рынок. Есть спрос и предложение. Спрос растет из-за закрытия Турции, из-за неразвитости российской курортной инфраструктуры. И как итог мы получаем рост цен. И с этим ничего не поделать. И заставить гостиницы в юге России снижать цены совершенно нереально, — сказал Зубец. — Нет такого механизма, и нет таких прав у государственных органов. Поэтому этот разговор ни о чем и последствий никаких иметь не будет. Влиять на рынок туристических услуг правительство пока не может и вряд ли захочет. В том числе еще и потому, что большая часть этой сферы находится в серой зоне. Это просто частные дома, где люди кого-то приглашают пожить. И вы никогда не докажете, что это гостиница, а не просто частный дом, где живут друзья хозяина».

Как подчеркнул Зубец, таких мест полно, и повлиять на них невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец рассказал, могут ли российские курорты снова закрыться на карантин.