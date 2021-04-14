Архангельск, , 16:10 — REGNUM Жителя Архангельска будут судить за серию ограблений микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По данным ведомства, с 30 сентября по 2 декабря 2020 года 56-летний мужчина совершил серию нападений на офисы микрофинансовых организаций, расположенных на территории города Архангельска. Сотрудники организаций вооруженному ножом преступнику в общей сложности отдали более 60 тысяч рублей.

«В случае последнего нападения специалист микрофинансовой организации успела нажать тревожную кнопку и злоумышленник был задержан сотрудниками охранного предприятия, которые передали его в отделение полиции», — сообщили в Следкоме.

В настоящее время «налетчик» находится под стражей, вину в серии ограблений он полностью признал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта пенсионер взял в заложники сотрудницу микрокредитной организации. Мужчина находится под следствием.