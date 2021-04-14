Варшава, 14 апреля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Компания Google официально объявила о начале инвестирования в создание центров обработки данных Google Cloud в Варшаве. Общая стоимость инвестиций составит почти 2 миллиарда долларов США. Об этом сообщает Polskie Radio.

Google Cloud

На официальном мероприятии, посвященном началу строительства объектов, присутствовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава Google Сундар Пичаи и временный поверенный в делах американского посольства в Варшаве Бикс Алиу.

«Инвестиции США отражают наши ценности. Польские партнеры для нас зарекомендовали себя как надежные и демократичные. В отличие от авторитарных стран, таких, как Китай. С ними никогда не знаешь, чего ожидать. Наши принципы общеизвестны и основаны на открытых процессах, а их — нет», — прокомментировал для журналистов начало строительства объектов Бикс Алиу.

Новые объекта станут 25-й площадкой Google Cloud в мире. В настоящее время в Европе такие дата-центры существуют в Финляндии и Германии.