Москва, , 16:17 — REGNUM Северный морской путь не сможет стать альтернативным маршрутом для судов, которые перемещаются через Суэцкий канал. Об этом 14 апреля заявил доктор политических наук Алексей Фененко на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сможет ли Северный морской путь быль альтернативой? Вряд ли. С учетом сложности этого маршрута и проблемной навигации, тяжелейших погодных условий», — сказал эксперт.

Также он указал, что еще одним недостатком Севморпути является отсутствия сети портов с железнодорожным сообщением внутрь России.

«Поэтому говорить о том, что завтра он станет альтернативой нельзя. При этом все делается в расчете на потепление климата, а что есть потепления не будет?» — задался вопросом Фененко.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: заменить Суэцкий канал Северным морским путём невозможно