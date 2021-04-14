Канберра, , 16:09 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн назначила нового посла в Индонезии, сообщает Sindonews.

МИД Австралии назначил Пенни Уильямс на должность посла Австралии в Индонезии вместо Гарри Куинлана.

«Пенни Уильямс — первая женщина-посол Австралии в Индонезии. Пенни Уильямс свободно говорит на индонезийском языке и имеет степень бакалавра азиатских исследований, а также степень магистра прикладной антропологии и коллективного развития», — заявила глава МИД Австралии.

Отношения Австралии и Индонезии были одними из самых важных партнерских отношений.

Напомним, двусторонняя торговля Австралии и Индонезии в 2019 году была оценена в $17,7 млрд, что сделало Индонезию 13-м крупнейшим торговым партнером Австралии.