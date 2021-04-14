Салехард, , 16:08 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев зарегистрированы среди вахтовых работников из других регионов. Об этом 14 апреля сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 апреля 38 268 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 977 человек, 411 пациентов с COVID-19 скончались.