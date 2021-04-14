Минск, , 16:05 — REGNUM 14 апреля белорусские правоохранители задержали в Гродно очередных активистов Союза поляков Белоруссии. Ими стали супруги Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник. В их квартире прошел обыск. Об этом сообщает Polskie Radio.

По данным генеральной прокуратуры Белоруссии, активисты подозреваются в разжигании межнациональной розни. Правоохранители считают, что несколько их интервью могут «разжечь национальную вражду, сформировать неприязнь и недоверие к представителям государственной власти в Белоруссии, а также распространить ложную информацию об их деятельности».

Ранее супруги дали интервью некоторым СМИ Польши, в которых заявили, что в белорусских СМИ «развернута масштабная пропаганда против Польши».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. Все они задержаны и находятся в следственном изоляторе.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов на востоке Польши. В Варшаве уверены, что обвинения носят «политический характер» и являются «местью Минска Польше за то, что её руководство поддерживает белорусскую оппозицию».