Новосибирск, , 16:04 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 79 случаев.

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«Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 69 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе умерли 1691 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба. — В отделениях реанимации находится 78 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего на утро сегодня, 14 апреля, в регионе зарегистрирован 39 881 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2348 детей; 37 148 пациентов выздоровели (+93 за сутки).