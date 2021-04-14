Ики-Бурульский р-н, , 16:02 — REGNUM Очередная инспекция по качеству питания в образовательных учреждениях Республики Калмыкия проведена прокуратурой в посёлке Ики-Бурул. Специалисты выявили значительные нарушения санитарных норм и правил, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В частности, проверка выявила, что воспитанников детского сада «Байрта» кормили просроченными продуктами — яйцами и пшеном. При этом производственный контроль за соблюдением санитарных и гигиенических норм при приготовлении обедов не осуществлялся.

В отдел образования администрации Ики-Бурульского района внесено представление.

ИА REGNUM напоминает, что ранее прокурорские проверки были проведены в в образовательных учреждениях Элисты, Октябрьского и Малодербетовского районов.

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