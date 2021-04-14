Москва, , 16:01 — REGNUM Если ФАС выполнит просьбу спикера Совфеда Валентины Матвиенко и решит проверить российские гостиницы и дома отдыха на наличие монопольного сговора, то, скорее всего, эта проверка ничего не покажет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Закрытый пляж Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Сегодня прошла новость о том, что в Крыму количество коронавирусных больных выросло в два раза. И не исключено, что на курортах России мы увидим ту же самую картину, что и в Турции. Когда из-за скученности населения на небольшом пространстве коронавирус распространяется с повышенной скоростью. Поэтому не факт, что мы в этом году на российских курортах не получим большого количества заболеваний, которые потребуют того, чтобы российские курорты тоже вводили какие-нибудь карантины. То есть карантины на наших курортах — это вполне вероятный сценарий на этот год», — сказал Зубец.

Как пояснил экономист, если анализировать озабоченность Матвиенко ростом цен в российских гостиницах, то в первую очередь надо понимать, что туристический бизнес устанавливает те цены, которые считает нужными.

«И забота антимонопольного органа состоит не в том, чтобы понижать цены и заставлять гостиницы изменять ценник, а не допускать монопольного сговора, — подчеркнул Зубец. — В связи с тем, что и в Крыму, и на Кавказе огромное число точек размещения разного рода (гостевые дома, гостиницы, кемпинги и прочее), то говорить о каком-то монопольном сговоре достаточно сложно. И проверка на наличие такого сговора, скорее всего, ничего не покажет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова согласилась с тем, что ФАС следует проверить обоснованность роста цен в российских гостиницах.

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