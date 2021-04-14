Москва, , 16:01 — REGNUM Нефть марки Brent 14 апреля стоит $64,64 (+1,14%) за баррель. На европейской сессии покупатели смогли превысить уровень $64,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Сейчас им будет легче продвигаться к верхней границе диапазона $60,25−65,50, который формируется с 18 марта 2021 года.

Организация ОПЕК+ во вторник повысила свой прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год на 100 тыс. баррелей в день.

Отчет Американского института нефти (API) отразил в отчете сокращение запасов нефти на 3,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 апреля.

Доллар США упал до трехнедельных минимумов в ответ на отчет по индексу потребительских цен США. Идеальные условия для продолжения восходящего движения.

Участники рынка ждут официальных данных по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы сегодня в 17:30 по мск.

В 19:00 по мск с речью выступит председатель ФРС США Джером Пауэлл. Он может повлиять на доллар США и через него на товарный рынок», — полагает эксперт.

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