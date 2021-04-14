Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM В неблагоприятных условиях труда в Казахстане работают 366,9 тыс. работников. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

Отмечается, что на долю занятых в неблагоприятных условиях приходится 22,3% работников. Данные приводятся по обследованным предприятиям в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, здравоохранения и социального обслуживания.

В условиях повышенного шума и вибрации трудились 169,8 тыс. человек (46,3%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности — 119,7 тыс. работников (32,6%), в условиях неблагоприятной температуры — 62,2 тыс. человек (17%).

Число работников, работающих в неблагоприятных условиях, в Павлодарской области составило 43,1 тыс., в Карагандинской области — 42 тыс., в Мангистауской области — 38,9 тыс.