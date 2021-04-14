Вена, , 15:59 — REGNUM Западные кураторы Киева в лице США и Североатлантического альянса своими действиями подталкивают Украину к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом 14 апреля на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ сообщила советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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«Вопреки клятвенным заявлениям о приверженности мирному урегулированию, они фактически превращают Украину в «пороховую бочку» Европы», — цитирует ТАСС Жданову.

Кроме того, страны Запада финансируют вооружённые силы Украины и обучают украинских военных. По её словам, страны НАТО поставляют Украине для группировок правительственных войск противотанковые средства, бронеавтомобили, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, снайперские винтовки, беспилотную авиатехнику, катера, боеприпасы различной номенклатуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Вене проходит совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдёт под председательством Швеции и Армении. Представители государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждают «военную активность России на границе с Украиной». Встреча была запрошена Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ.

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