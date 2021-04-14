Киев, , 16:00 — REGNUM Украинский политолог Юрий Дудкин вышел из СИЗО. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 14 апреля в своём телеграм-канале.

По его словам, залог в размере 2 млн гривен или свыше $71 тыс. заплатили представители ОПЗЖ.

Напомним, ранее Дудкина обвинили в государственной измене. Эксперт неоднократно критиковал власти Украины в эфире телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua.

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