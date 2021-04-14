Москва, , 15:57 — REGNUM Законопроект, направленный на устранение неопределенностей при реализации прав льготных категорий граждан на проезд на безвозмездной основе при следовании в медицинские, санаторно-курортные и оздоровительные организации, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Так, право на проезд на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию на лечение в стационарных условиях предоставляется по необходимости при наличии соответствующего заключения военно-врачебной комиссии, а указанное право проезда в санаторно-курортные и оздоровительные организации предоставляется один раз в год.

Принятие закона позволит упорядочить предоставление военным пенсионерам и членам их семей права на проезд на безвозмездной основе в санаторно-курортные организации.