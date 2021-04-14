Москва, , 15:57 — REGNUM Рубль продолжает плавно укрепляться днем 14 апреля на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 75,77 руб. и сохраняется пока в пределах 75,50−77,50 руб. Евро стоит 90,70 руб., он пробил нижнюю границу краткосрочного канала 91−93 руб. и пока стремится к 90,50 руб.

У российской валюты сегодня сразу несколько факторов поддержки. Первый из них — локальное улучшение геополитического фона после разговора президентов России и США.

Поклонникам рубля явно понравился формат «а поговорить?», на большее никто и не рассчитывает, но и в таком виде неплохо.

Второй — восстановление сырьевых цен, где баррель Brent тянется к $64,65 и может вырасти к $65.

Сейчас конъюнктура для российской валюты незначительно улучшилась. Это не значит, что рубль сейчас быстро начнет дорожать и отыгрывать потерянное ранее.

А это означает, что в моменте рынок стабилизируется, и это неплохо», — высказала свое мнение аналитик.

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