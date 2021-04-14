Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:59 — REGNUM Прокуратура проводит проверочные мероприятия из-за жалоб жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) на затопление подвалов их домов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Горожане отмечают, что из-за подтоплений в подвалах и на этажах появляется плесень, размножаются комары.

Представитель прокуратуры провёл совещание с мэрией Нижнего Тагила и ООО «Водоканал-НТ». Будет проверено, как выполнялось законодательство о деятельности коммунальных служб и управляющих компаний города «в связи с затоплением подвалов жилых домов, ненадлежащим устранением последствий паводка, ненадлежащим состоянием систем водоотведения, а также в связи с неисполнением заявок жителей города об устранении последствий затопления ответственными организациями», уточнили в надзорном ведомстве.

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