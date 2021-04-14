Москва, , 16:02 — REGNUM Северный морской путь не сможет стать заменой для транзита грузов через Суэцкий канал. Об этом 14 апреля заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заместить Суэцкий канал Северным морским путем невозможно. Нефть и газ идут с Ближнего Востока в Европу. Через Северный морской путь гнать это нерентабельно», — заявил Гривач.

Также эксперт отметил, что поток грузов по Севморпути на данный момент очень незначительный, и увеличиваться он будет по мере развития инфраструктуры.