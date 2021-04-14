Москва, , 15:52 — REGNUM Хорошёвский суд Москвы рассмотрит дело о долге по ипотечному кредиту в банке ВТБ, который образовался у бывшего заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи ВС РФ, генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает 14 апреля «Коммерсантъ».

Сообщается, что банк рассчитывает взыскать супругов Арслановых более 4,4 млн рублей или квартиру, приобретённую в 2018 году в ЖК «Октябрьское поле» в Москве. По договору с банком, генерал-полковник получил кредит в размере 8 млн рублей под 9,5% годовых, который должен был выплатить через 74 месяца. Площадь квартиры, приобретённой на этапе строительства, составила 62 кв. метра.

В исковом заявлении уточняется, пишет издание, что обязательства перед банком перестали выполняться с марта 2020 года.

Газета, со ссылкой на представителя ответчика, уточняет, что квартира предназначалась для сына Халила Арсланова. Кредит выплачивался, пока генерал не был арестован в рамках уголовных дел и увольнения с должности.

При этом главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР добилось через суд ареста квартиры, заподозрив, что для приобретения недвижимости могли быть использованы полученные от хищений средства.

Арсланов является фигурантом уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка»).