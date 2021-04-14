Новосибирск, , 15:52 — REGNUM В новосибирском городе Обь ученица второго класса Диана Акушко спасла свою одноклассницу, провалившуюся в ледяную воду на местном озере. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

«Это случилось днём 7 апреля. Подруги как обычно возвращались домой после уроков. Узенькая дорожка проходила через заболоченное озеро, расположенное неподалёку от школы. Дети круглый год проходят через это небезопасное место, стараясь сократить себе путь. Подруга Дианы Настя наступила на тонкий лёд и внезапно провалилась в ледяную воду с головой. Диана сразу же бросила свои вещи на землю и ползком на животе приблизилась к краю водоёма и протянула руку подруге. Сильная и отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжёлой мокрой одежде и большим ранцем на спине», — рассказали в ведомстве.

После этого Диана отвела промокшую подругу в больницу, где работает её бабушка, а сама отправилась домой. Дома она рассказала о случившемся, отметив, что рядом были люди, но на помощь им никто не пришёл.

Сейчас в региональном управлении МЧС России рассматривается вопрос о награждении школьницы.