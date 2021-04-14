Париж, , 16:01 — REGNUM Решение Ирана нарастить степень обогащения урана до 60% вызвало беспокойство Франции, Германии и Великобритании. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенного 14 апреля после трёхсторонних консультаций.

Париж, Берлин и Лондон, отмечено в заявлении, с большой озабоченностью ознакомились с уведомлением, которое Тегеран направил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно касается запуска обогащения урана до уровня в 60% в модернизированных центрифугах.

Это решение иранских властей — серьёзная проблема, так как производство высоко обогащенного урана означает важный этап на пути к созданию ядерного оружия. Никаких гражданских потребностей, оправдывающих такое обогащение, у Ирана не может быть, подчеркнули в евротройке.

Также три европейских государства беспокоят планы Ирана по установке 1 тыс. новых центрифуг в Натанзе. Это существенно усилит возможности этого объекта производить уран. Авторы заявления призвали Иран не осложнять идущий дипломатический процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что степень обогащения урана увеличена в качестве ответа на «ядерный терроризм» Израиля.

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