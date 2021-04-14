Минск, , 15:54 — REGNUM Азербайджанская сторона надеется на то, что Белоруссия будет посредником в улучшении отношений с Арменией. Об этом 14 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

По словам Алиева, Баку рассчитывает на то, что Белоруссии, как «друг, проверенный партнер» Азербайджана будет не только принимать участие в восстановлении территорий Нагорного Карабаха после военных действий.

«Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС (Евразийского экономического союза) и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что во время военных действий в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года армянская сторона потеряла убитыми около 4 тыс. военнослужащих.