Сеул, , 15:57 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил послу Японии в Южной Корее Коичи Аибоси глубокое сожаление в связи с решением Токио сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

На встрече, состоявшейся 14 апреля после церемонии вручения президенту верительных грамот со стороны нового посла Японии, Мун Чжэ Ин сказал, что такая обеспокоенность связана с географической близостью двух стран.

Глава государства также попросил представителя Японии передать японским властям такую позицию Сеула.

В этот же день Мун Чжэ Ин поручил правительству рассмотреть вопрос о передаче в Международный трибунал по морскому праву дело о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

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